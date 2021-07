Palinuro, due cani bagnino salvano una 15enne in balìa delle onde (Di domenica 18 luglio 2021) Palinuro (Salerno) - Igor e Luna , eroi per un giorno. Sono i due cani Labrador che ieri a Palinuro, nel Cilento , hanno salvato una ragazza di 15 anni che era stata trascinata al largo dalla corrente. Leggi su ilgiorno (Di domenica 18 luglio 2021)(Salerno) - Igor e Luna , eroi per un giorno. Sono i dueLabrador che ieri a, nel Cilento , hanno salvato una ragazza di 15 anni che era stata trascinata al largo dalla corrente.

Advertising

Corriere : Palinuro, due cani bagnino salvano una 15enne che stava per annegare - Corriere : Palinuro, 15enne sta annegando in mare: la salvano due cani bagnino - il video - Corriere : Palinuro, 15enne sta annegando in mare: la salvano due cani bagnino - il video - tusciaweb : Due cani bagnino salvano una 15enne trascinata dalla corrente Palinuro - Due cani bagnino salvano una 15enne - SuperMarioNTDO : RT @Corriere: Palinuro, due cani bagnino salvano una 15enne che stava per annegare -