La regina Elisabetta ha ricevuto in regalo un elefante e non solo

Leggi su vanityfair

(Di domenica 18 luglio 2021) La passione della regina Elisabetta II per i cavalli è leggendaria. A 95 anni ancora monta in sella, come dimostrano le foto rubate di recente nel parco che circonda il castello di Windsor: giacca e jodhpurs da equitazione grigi, guanti bianchi e foulard floreale, la sovrana è stata immortalata mentre cavalca – al passo – un pony di 14 anni.