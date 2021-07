Gears of War non è l’unica IP di The Coalition, che sta lavorando a qualcosa di nuovo – Notizia – Xbox OneVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di domenica 18 luglio 2021) Stando ad un profilo LinkedIn, The Coalition, lo studio che gestisce la proprietà intellettuale di Gears of War, sarebbe al lavoro su di una nuova proprietà intellettuale.. The Coalition non si starebbe occupando soltanto della proprietà intellettuale di Gears of War, ma ne starebbe sviluppando una completamente nuova, stando a un profilo LinkedIn, quello del level designer Pedro Camacho D’Andrea, impiegato proprio nello studio first party di Xbox. It looks like The Coalition could be working on a new IP alongside Gears of War, if this LinkedIn description is accurate. ... Leggi su helpmetech (Di domenica 18 luglio 2021) Stando ad un profilo LinkedIn, The, lo studio che gestisce la proprietà intellettuale diof War, sarebbe al lavoro su di una nuova proprietà intellettuale.. Thenon si starebbe occupando soltanto della proprietà intellettuale diof War, ma ne starebbe sviluppando una completamente nuova, stando a un profilo LinkedIn, quello del level designer Pedro Camacho D’Andrea, impiegato proprio nello studio first party di. It looks like Thecould be working on a new IP alongsideof War, if this LinkedIn description is accurate. ...

