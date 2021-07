Confermata la data di lancio dei Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3

(Di domenica 18 luglio 2021) Arriva la conferma deldei3 e Z3 fissato per il prossimo 11 agosto. Come riportato da ‘SamMobile‘, il colosso di Seul ha un sacco di assi nella manica: ci sono i nuovi smartphone pieghevoli innanzitutto, un paio di auricolari wireless ed uno smartwatch. La società non ha ancora divulgato informazioni concrete sull’evento che avrà luogo, anche se un teaser in particolare, che va chiaramente in questa direzione, pare essere stato pubblicato su uno dei siti web regionali del produttore asiatico. La menzione al prossimo eventoUnpacked che si svolgerà ...

Advertising

devastant : @dario_caserini @DiMarzio 1974 mi auguro non sia la tua data di nascita,mal che va ,se la data é confermata, mi aug… - TVMR_CNMR : ??Confermata ufficialmente la data della nuova edizione dell'ECRD, promossa da Eurordis, federazione europea delle m… - GamingToday4 : FIFA 22: Mbappé è l’atleta di copertina, confermata la data di presentazione - SimoneMaresca2 : RT @siamo_la_Roma: ?? UFFICIALE ???? Confermata l'amichevole con il #Porto ?? Data e location: i dettagli | - siamo_la_Roma : ?? UFFICIALE ???? Confermata l'amichevole con il #Porto ?? Data e location: i dettagli | -

Ultime Notizie dalla rete : Confermata data

OptiMagazine

... è statadalla sua rappresentante Jenni Izumi, che attraverso una dichiarazione ripresa ... tanto che lo scorso anno era statanotizia che l'artista era ricoverato in ospedale da diverse ...... conforme alle norme sull'iscrizione a ruolo, è sospesa per un periodo di 180 giorni dalladi ... 11230,il 23.12.2015, n. 25932); come la natura non retributiva dell'aggio esclude il ...Quando uscirà l'episodio 1000 di ONE PIECE e quale capitolo adatterà? Ecco la data e il possibile capitolo che sarà trasposto in forma animata.La conferma della relazione stretta tra stress e capelli grigi porta risultati collaterali e sulla reversibilità dell'invecchiamento.