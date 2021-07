Calciomercato Milan, rinnovo ad un passo | Addio a Juventus e Inter (Di domenica 18 luglio 2021) Il Milan è sempre al lavoro per essere protagonista in vista della prossima stagione. La società rossonera è pronta al rinnovo ufficiale: Juve e Inter Addio Un lavoro certosino quello… L'articolo Calciomercato Milan, rinnovo ad un passo Addio a Juventus e Inter è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di domenica 18 luglio 2021) Ilè sempre al lavoro per essere protagonista in vista della prossima stagione. La società rossonera è pronta alufficiale: Juve eUn lavoro certosino quello… L'articoload unè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, annullate le visite mediche di #BalloTourè - DiMarzio : #Calciomercato, #SerieA | La classifica delle squadre di A in base agli investimenti fatti finora sul mercato. Coma… - Gazzetta_it : Kessie-Milan, avanti insieme. Dal club un'offerta super per blindare il Presidente #Calciomercato - emanuel8__ : RT @mirabeack: Quindi per Ruiu Calhanoglu era un leader. Dopo che lo ha insultato per quattro anni. Va tutto bene signore e signori https… - infoitsport : Calciomercato Milan, nuovo appuntamento: incontro per la firma -