Calcio | bene il Como nella sua prima amichevole | 13 - 0 alla Bormiese

Advertising

Gazzetta_it : 'Capitano a 18 anni': Milan, ascolta chi conosce bene Vlasic... - DiscepoloM : @elliott_il Ho seguito qualche partita del palmeiras in libertadores, è un bel terzino che se fare bene entrambe le… - Fantacalcio : Amichevoli Serie A, bene Bologna, Samp, Torino: doppio Orsolini, tripletta La Gumina - fm197544 : @MastriTina @fanpage Si figurati. Il calcio è sempre stato un ottimo strumento di propaganda. Si mi ha fatto piacer… - lostmywayv : necessito un’introduzione a chiesa come calciatore e alla sua squadra ma non ho intenzione di diventare un tifoso d… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio bene

SondrioToday

Altri no : 'Solo 2 - 0? Cominciamo'. Per qualcuno è già tempo di far festa: 'A fine maggio tutti al Circo Massimo '. Ma in generale prevalgono prudenza e ottimismo: ' Perez è 'on fire', secondo ...Si è disputatata questa mattina l'amichevole traComo e Us Bormiese: 13 - 0 il risultato in favore degli uomini di mister Gattuso che, dopo una settimana di ritiro pre - campionato in Alta Valle hanno così iniziato a mettere a frutto il loro ...La prima amichevole stagionale per il Milan si è conclusa con un netto 6-0 sulla Pro Sesto. Risultato (ampio) e avversario (non probantissimo) a parte, Stefano Pioli ha sicuramente ...Ciccio Caputo è tornato. L'attaccante del Sassuolo è sempre nel cuore dei fantallenatori: la scorsa stagione è stata falcidiata dagli infortuni, che ne hanno pregiudicato presenze e rendimento, e ades ...