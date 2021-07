Antognoni: “Da Commisso nessun segnale. I giocatori mi apprezzavano” (Di domenica 18 luglio 2021) Dopo la rottura con la Fiorentina Giancarlo Antognoni, nel corso di un’intervista a La Gazzetta dello Sport, non fa sconti al club toscano e al trattamento ricevuto. E su un ipotetico ritorno al Franchi risponde: “No, non voglio creare imbarazzo”. Su Commisso: “Pensavo che Rocco Commisso mi avrebbe contattato per spiegarmi il perché di questo divorzio. Se n’è lavato le mani. Barone mi ha detto che è stato lui a decidere tutto. Lui ha più soldi di me, ma avere più soldi non giustifica certi comportamenti. Quante volte Commisso ha detto che era rimasto deluso dal fatto che Chiesa se n’era andato alla Juve senza salutare? Ha ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 18 luglio 2021) Dopo la rottura con la Fiorentina Giancarlo, nel corso di un’intervista a La Gazzetta dello Sport, non fa sconti al club toscano e al trattamento ricevuto. E su un ipotetico ritorno al Franchi risponde: “No, non voglio creare imbarazzo”. Su: “Pensavo che Roccomi avrebbe contattato per spiegarmi il perché di questo divorzio. Se n’è lavato le mani. Barone mi ha detto che è stato lui a decidere tutto. Lui ha più soldi di me, ma avere più soldi non giustifica certi comportamenti. Quante volteha detto che era rimasto deluso dal fatto che Chiesa se n’era andato alla Juve senza salutare? Ha ...

