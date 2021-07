Vaccini, dietrofront sulla terza dose. Ema: «Non ci sono abbastanza dati» (Di sabato 17 luglio 2021) Per l’Agenzia europea per i medicinali, «al momento è troppo presto per confermare se e quando ci sarà bisogno di una dose di richiamo» Leggi su ilsole24ore (Di sabato 17 luglio 2021) Per l’Agenzia europea per i medicinali, «al momento è troppo presto per confermare se e quando ci sarà bisogno di unadi richiamo»

Advertising

sole24ore : Vaccini, dietrofront sulla terza dose. Ora prevale la cautela - fisco24_info : Vaccini, dietrofront sulla terza dose. Ema: «Non ci sono abbastanza dati»: Per l’Agenzia europea per i medicinali,… - BiribissiBlog : #Vaccini DIETRO FRONT PER LA TERZA DOSE Per l’#Ema, l’Agenzia europea per i medicinali, «al momento è troppo presto… - robyvise64 : RT @sole24ore: Vaccini, dietrofront sulla terza dose. Ora prevale la cautela - FalvoGianluca : RT @sole24ore: Vaccini, dietrofront sulla terza dose. Ora prevale la cautela -