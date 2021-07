Uccide la moglie in un parcheggio e poi si costituisce (Di sabato 17 luglio 2021) Ennesimo femminicidio, questa volta a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, dove una donna di 63 anni è stata uccisa. Si tratta di Vincenza Tuorto, ed è stata sorpresa dal marito in un parcheggio del supermercato. L’uomo avrebbe tentato subito la fuga ma poi ha deciso di costituirsi alla stazione dei carabinieri di Ottaviano. Ora le forze su Quotidianpost. Leggi su quotidianpost (Di sabato 17 luglio 2021) Ennesimo femminicidio, questa volta a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, dove una donna di 63 anni è stata uccisa. Si tratta di Vincenza Tuorto, ed è stata sorpresa dal marito in undel supermercato. L’uomo avrebbe tentato subito la fuga ma poi ha deciso di costituirsi alla stazione dei carabinieri di Ottaviano. Ora le forze su Quotidianpost.

