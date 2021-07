Sampdoria | Torregrossa |  «Voglio regalare gioie ai tifosi D’Aversa…»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 17 luglio 2021) Ernesto, attaccante della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dal ritiro di Ponte di Legno Ernesto, attaccante della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dal ritiro di Ponte di Legno. Le su dichiarazioni. SERIE A – «Siamo molto contenti di ricominciare. Si fatica, ma siamo carichi per la nuova stagione». D’AVERSA – «Conosco molti giocatori che lo hanno avuto a Parma e me ne avevano già parlato. Sono contento di come sia iniziato il ritiro. Speriamo che ci sia sempre più affiatamento nel gruppo». OBIETTIVO – «Avere continuità, non farmi più male e dare tante ...