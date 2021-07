Per la nostra cyber sicurezza meglio agire con intelligence (Di sabato 17 luglio 2021) Dal furto d'identità alla creazione di falsi profili personali per commettere reati. Nella Rete si possono controllare le eventuali manipolazioni dei nostri connotati digitali grazie alla Osint, ovvero un'«intelligenza» collettiva e gratuita da utilizzare con semplici, ma decisivi passaggi... Siamo «stringhe», ma non guardatevi le scarpe, perché non si tratta dei lacci. Il riferimento è a quelle fatte di sequenze di numeri, lettere, simboli. Nel mondo dominato dall'informazione e dalle relative tecnologie siamo tutti stringhe che «vivono» in molti più luoghi di quanti possiamo immaginare. La nostra esistenza nell'universo digitale è rivelata e determinata da un certo ... Leggi su panorama (Di sabato 17 luglio 2021) Dal furto d'identità alla creazione di falsi profili personali per commettere reati. Nella Rete si possono controllare le eventuali manipolazioni dei nostri connotati digitali grazie alla Osint, ovvero un'«intelligenza» collettiva e gratuita da utilizzare con semplici, ma decisivi passaggi... Siamo «stringhe», ma non guardatevi le scarpe, perché non si tratta dei lacci. Il riferimento è a quelle fatte di sequenze di numeri, lettere, simboli. Nel mondo dominato dall'informazione e dalle relative tecnologie siamo tutti stringhe che «vivono» in molti più luoghi di quanti possiamo immaginare. Laesistenza nell'universo digitale è rivelata e determinata da un certo ...

Ultime Notizie dalla rete : Per nostra Lutto nel giornalismo è morto Leopoldo Pietragnoli, firma storica del Gazzettino ...di importanti istituzioni pubbliche come il Comune di Venezia e la Commissione per la ricostruzione della Fenice. In questi ruoli ha contribuito a lasciare una testimonianza nella storia della nostra ...

OEil d'Or, i premiati Per un'opera prima, questo lo rende ancora più sorprendente." Premio Speciale della Giuria L'OEil d'...regista che meticolosamente ha intrecciato una parte perduta di storia nel continuum della nostra ...

Fiorentina: tifosi, Antognoni "nostra bandiera per sempre" Controradio Le pazienti al Commissario: "Siamo molto preoccupate per la nostra salute" Le criticità sorte nel reparto di Ginecologia Oncologica, un’eccellenza della realtà sanitaria isolana, per la carenza di personale sono state rappresentate al Commissario dell'Arnas Brotzu Paolo Cann ...

Papa Francesco scrive ai frati francescani: ‘Abbracciate i poveri come il santo di Assisi’ Papa Francesco invia un messaggio ai frati minori, riuniti dal 3 fino al 18 luglio a Roma per il Capitolo generale dell’Ordine dei ...

