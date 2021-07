“Ma allora è vero”. Massimo Giletti, che batosta: la brutta notizia è ormai una certezza (Di sabato 17 luglio 2021) Il noto conduttore Massimo Giletti non può dormire sonni tranquilli e starà vivendo queste ore con un po’ di preoccupazione. Una notizia che era ormai nell’aria da tempo è praticamente diventata certa e tutti coloro che apprezzano le sue doti professionali sono rimasti molto delusi. C’era ancora chi sperasse in un colpo di scena positivo, invece la realtà è decisamente nebulosa per lui. Non sappiamo se vorrà rompere il silenzio nei prossimi giorni per fornire maggiori delucidazioni su ciò che sta accadendo. Un po’ di tempo fa aveva affermato: Mi aspettavo un po’ di sostegno all’inizio dai colleghi più vicini, un ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 17 luglio 2021) Il noto conduttorenon può dormire sonni tranquilli e starà vivendo queste ore con un po’ di preoccupazione. Unache eranell’aria da tempo è praticamente diventata certa e tutti coloro che apprezzano le sue doti professionali sono rimasti molto delusi. C’era ancora chi sperasse in un colpo di scena positivo, invece la realtà è decisamente nebulosa per lui. Non sappiamo se vorrà rompere il silenzio nei prossimi giorni per fornire maggiori delucidazioni su ciò che sta accadendo. Un po’ di tempo fa aveva affermato: Mi aspettavo un po’ di sostegno all’inizio dai colleghi più vicini, un ...

Advertising

SONOUNADICKHEAD : RT @CoralineVDET: Allora raga NON SO QUANTO CI SIA DI VERO ma pare che un uomo che stava abbastanza brillo ha provato a toccare Vic ma dell… - sebamvrgenstern : @selenezegers @margomorgenstrn però parli con me, stai dicendo che dato che sono trans allora non sono un vero uomo… - Wheltschmerz : RT @CoralineVDET: Allora raga NON SO QUANTO CI SIA DI VERO ma pare che un uomo che stava abbastanza brillo ha provato a toccare Vic ma dell… - francescoge07 : @AnnalisaVolpin3 @grotondi vero ma allora c'erano anche i bagnanti - 82Aimar : @bonucci_leo19 @sofisara7 Allora è vero che hanno donato i premi per la vittoria dell'europeo, non si possono perme… -