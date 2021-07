Lorella Cuccarini elogia Giulia Stabile | ”Una ballerina fantastica”

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 17 luglio 2021) Ladi Amici 20,, continua la sua cavalcata nel mondo dello spettacolo, non solo come danzatrice, ma anche come personaggio della TV. La ragazza, continua ad avere consensi e lodi., in queste ore, è stata paparazzata sul set di uno shooting. All’evento ha preso parte come protagonista anche il suo fidanzato Sangiovanni. In queste settimane, la vincitrice di Amici 2020, ha ricevuto grandi elogi da, che ha rivelato di ammirarla sia come persona che come. La maestra ribadisce quanto sia brava ...