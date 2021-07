L’Inter prepara uno ‘scippo’ alla Juventus: “Incontro con l’agente” (Di sabato 17 luglio 2021) Secondo ‘Calciomercato.it’, Ramadani, l’agente di Pjanic, sarà a Milano nei prossimi giorni: non c’è solo la Juve, L’Inter spera Secondo quanto si apprende attraverso ‘Calciomercato.it’, Fali Ramadani tornerà in Italia nei prossimi giorni, in particolare sarà a Milano per continuare a discutere di calciomercato. Tra i nomi sul tavolo c’è sicuramente quello di Miralem Pjanic. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 17 luglio 2021) Secondo ‘Calciomercato.it’, Ramadani,di Pjanic, sarà a Milano nei prossimi giorni: non c’è solo la Juve,spera Secondo quanto si apprende attraverso ‘Calciomercato.it’, Fali Ramadani tornerà in Italia nei prossimi giorni, in particolare sarà a Milano per continuare a discutere di calciomercato. Tra i nomi sul tavolo c’è sicuramente quello di Miralem Pjanic. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

