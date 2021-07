Harry e Meghan arriva un retroscena sulle nozze non sposarla è inadatta (Di sabato 17 luglio 2021) La principessa Anna, zia del Duca di Sussex, avrebbe messo in guardia il nipote sui rischi che stava correndo sposando la Markle.Le nozze tra il principe Harry e Meghan Markle, celebrate tre anni fa, hanno gettato nello scompiglio Buckhing Palace, riaprendo vecchie ferite e creando spaccature forse insanabili nella famiglia reale. Un disastro annunciato, secondo Leggi su people24.myblog (Di sabato 17 luglio 2021) La principessa Anna, zia del Duca di Sussex, avrebbe messo in guardia il nipote sui rischi che stava correndo sposando la Markle.Letra il principeMarkle, celebrate tre anni fa, hanno gettato nello scompiglio Buckhing Palace, riaprendo vecchie ferite e creando spaccature forse insanabili nella famiglia reale. Un disastro annunciato, secondo

Advertising

UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Harry e Meghan, il retroscena sulle nozze: 'Non sposarla, è inadatta' #harryemeghan - MediasetTgcom24 : Harry e Meghan, il retroscena sulle nozze: 'Non sposarla, è inadatta' #harryemeghan - SaCe86 : #RoyalFamily, nuova bufera a causa della clamorosa decisione: c’entrano Harry e Meghan - infoitcultura : Harry e Meghan sono stati nominati agli Emmy Awards 2021 - infoitcultura : Meghan e Harry in lizza per gli Emmy: candidata la loro intervista da Oprah -