F1, Sprint Race: esperimento fallito. Partenza e tanta noia, la pole non pole. La gente non ha capito niente (Di sabato 17 luglio 2021) Non basta il duello tra Max Verstappen e Lewis Hamilton nel primo giro, non è sufficiente la Partenza a razzo di Fernando Alonso condita da sei sorpassi nel giro di 5 km: la Sprint Race si è rivelata un esperimento fallito. La F1 ha voluto innovare e adottare questo nuovo format, ovvero una corsa veloce di 100 km: 25 minuti circa di gara, senza pit-stop, che assegnano punti ai primi tre classificati (3, 2, 1) e definiscono la griglia di Partenza del Gran Premio vero e proprio, in programma domani pomeriggio sulla canonica distanza dei 300 km. Un flop in Gran Bretagna, perché la prova ... Leggi su oasport (Di sabato 17 luglio 2021) Non basta il duello tra Max Verstappen e Lewis Hamilton nel primo giro, non è sufficiente laa razzo di Fernando Alonso condita da sei sorpassi nel giro di 5 km: lasi è rivelata un. La F1 ha voluto innovare e adottare questo nuovo format, ovvero una corsa veloce di 100 km: 25 minuti circa di gara, senza pit-stop, che assegnano punti ai primi tre classificati (3, 2, 1) e definiscono la griglia didel Gran Premio vero e proprio, in programma domani pomeriggio sulla canonica distanza dei 300 km. Un flop in Gran Bretagna, perché la prova ...

