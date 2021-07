E’ arrivato il lockdown e per Lucia è stata la fine

Advertising

68bolero : RT @Valelapena_: È arrivato il tapis roulant. Non avrò scuse nemmeno in caso di lockdown. È tutto finito. - Valelapena_ : È arrivato il tapis roulant. Non avrò scuse nemmeno in caso di lockdown. È tutto finito. - Gianlu15121 : @ardigiorgio Ci è arrivato con un mese di ritardo. Troppo tardi, anche perché la Delta sarebbe entrata dal reato de… - radiosilvana : @PontelliMichele @fratotolo2 Già fatto. Mi sa che il numero di faccine è direttamente proporzionale alla difficoltà… - hpuntin : @lefrasidiosho La storia si ripete! ???????? Ieri la corte suprema spagnola ha dichiarato che i lockdown sono incostitu… -

Ultime Notizie dalla rete : arrivato lockdown

Il Messaggero

Lo stiamo chiedendo da tempo, èil momento di mettere in atto le strategie migliori per non tornare nell'incubo delle chiusure forzate', ha aggiunto Toti. Covid Lazio, bollettino 17 luglio: ...In occasione della diretta, quindi, il leader del M5S ha dichiarato: 'È finalmenteil ... lavoratori autonomi e partite iva, categorie che tanto hanno sofferto durante ie che hanno ...Meglio l'uso del green pass oggi che le chiusure generalizzate domani. Il presidente della Liguria Giovanni Toti spinge per l'utilizzo del green pass come "passaporto" per ...L'ex premier: "Il reddito di cittadinanza va migliorato, non smantellato". E aggiunge: "Non accetteremo che le nostre riforme siano cancellate". Crimi: "2 e 3 agosto iscritti votano" ...