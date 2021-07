Al via procedura acquisizione offerte per Salernitana (Di sabato 17 luglio 2021) Al via la procedura di acquisizione delle offerte per la vendita della Us Salernitana 1919 srl. Lo si legge sul sito web del club calcistico campano, che disputera’ il prossimo campionato di serie A, in una nota a firma dei trustee del Trust Salernitana 2021, Melior Trust srl e Widar Trust srl, che fanno sapere “di aver avviato la procedura di acquisizione delle offerte di acquisto della totalita del capitale sociale della U. S. Salernitana 1919 srl”. La vendita verra effettuata “in forma privata nello stato di fatto e di diritto in cui si ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 17 luglio 2021) Al via ladidelleper la vendita della Us1919 srl. Lo si legge sul sito web del club calcistico campano, che disputera’ il prossimo campionato di serie A, in una nota a firma dei trustee del Trust2021, Melior Trust srl e Widar Trust srl, che fanno sapere “di aver avviato ladidelledi acquisto della totalita del capitale sociale della U. S.1919 srl”. La vendita verra effettuata “in forma privata nello stato di fatto e di diritto in cui si ...

Advertising

Tg3web : A Napoli esplode la protesta dei lavoratori della Whirlpool dopo l'avvio dei licenziamenti da parte dell'azienda. A… - LCronache : Al via procedura acquisizione offerte per Salernitana | Cronache Salerno - radioalfa : Trust Salernitana, avviata procedura di acquisizione offerte di acquisto del capitale sociale della società… - salernocitta : Salernitana: AL VIA LA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLE OFFERTE PER LA VENDITA DELLA U.S. SALERNITANA 1919 S.R.L.… - ILOVEPACALCIO : Al via la procedura per la cessione della #Salernitana: il comunicato dei trustee -