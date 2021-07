Una sfilata piena di colore e di arte, per tornare a sognare (Di venerdì 16 luglio 2021) Valentino sceglie Venezia, non Parigi, non Roma, non Milano, per presentare la sfilata Haute Couture autunno inverno 2021/2022. Primo evento con pubblico della Maison – a febbraio la collezione prêt-à-porter aveva sfilato all’interno del Piccolo Teatro di Milano, per dare un segnale di urgenza sul sostegno ai luoghi dell’arte – lo show va in scena nella cornice de Le Gaggiandre, tettoie acquatiche costruite nel 1500 per il ricovero delle barche. Con una piccola corte di ospiti vestiti di bianco, in passerella esplodono colori, forme e segni. Lo scopo dichiarato è quello di trasformare delle idee in oggetti. Un processo caro ... Leggi su iodonna (Di venerdì 16 luglio 2021) Valentino sceglie Venezia, non Parigi, non Roma, non Milano, per presentare laHaute Couture autunno inverno 2021/2022. Primo evento con pubblico della Maison – a febbraio la collezione prêt-à-porter aveva sfilato all’interno del Piccolo Teatro di Milano, per dare un segnale di urgenza sul sostegno ai luoghi dell’– lo show va in scena nella cornice de Le Gaggiandre, tettoie acquatiche costruite nel 1500 per il ricovero delle barche. Con una piccola corte di ospiti vestiti di bianco, in passerella esplodono colori, forme e segni. Lo scopo dichiarato è quello di trasformare delle idee in oggetti. Un processo caro ...

