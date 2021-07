Teglio | tragico incidente tra auto e bus | morti padre e figlia

(Di venerdì 16 luglio 2021) Tragedia a, dovesono rimasti vittime di unstradale: la lorosi è schiantata frontalmente contro un bus. Credit: Marco Di Lauro/Getty ImagesNella serata di ieri, giovedì 15 luglio, si è verificato a, comune della Valtellina, un gravissimostradale. Il bilancio registra due vittime: un uomo e sua, rispettivamente di 48 e 21 anni. La lorostava percorrendo poco dopo le ore 19 la Strada Provinciale 21 in località Villanuova, quando è andata a schiantarsi frontalmente contro un ...

... rispettivamente di 48 e 21 anni, delincidente avvenuto oggi poco dopo le 19 lungo la Strada Provinciale 21 in località Villanuova, all'interno del territorio comunale di. L'auto su ...Tragedia a Teglio, dove padre e figlia sono rimasti vittime di un incidente mortale: la loro auto si è schiantata frontalmente contro un bus.Jessica Androli, 21 anni, è una delle vittime del tragico incidente che si è verificato ieri in Valtellina: con lei è morto anche il padre di 48 anni ...