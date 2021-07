Square e bitcoin | nuove iniziative | wallet fisico e piattaforma di sviluppoHDblog it

Advertising

Asgard_Hydra : Square e bitcoin, nuove iniziative: wallet fisico e piattaforma di sviluppo - - HDblog : Square e bitcoin, nuove iniziative: wallet fisico e piattaforma di sviluppo - DividendProfit : DeFi su Bitcoin? Sarà presto una realtà grazie alla nuova divisione di Square, afferma Jack Dorsey Da CoinTelegraph - InvestingItalia : DeFi su Bitcoin? Sarà presto una realtà grazie alla nuova divisione di Square, afferma Jack Dorsey - - infoitscienza : TBD è il nuovo business di Square legato a Bitcoin | Punto Informatico -

Ultime Notizie dalla rete : Square bitcoin

Punto Informatico

Dorsey è da tempo un fan dichiarato delle criptovalute: l'anno scorsoha convertito incirca l'1% delle proprie risorse totali, pari a 50 milioni di dollari, mentre appena la settimana ...Restando in tema, la scorsa settimanaha confermato la volontà di realizzare un wallet hardware per, un prodotto creato sulla base di un approccio collaborativo, coinvolgendo la ...Square ha annunciato una nuova iniziativa nel mondo dei bitcoin: non si capisce bene che cosa farà, e anche il nome, TBD, è un po' misterioso. TBD è l'acronimo che in inglese si usa per indicare qualc ...All-in di Jack Dorsey su Bitcoin, la sua Square accoglierà un nuovo business interamente dedicato alla criptovaluta per eccellenza: TBD.