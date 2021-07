Pd: Letta, 'con test a luglio e agosto al via percorso Agorà' (2) (Di venerdì 16 luglio 2021) (Adnkronos) - "Le Agorà non sono un normale convegno in cui si chiama un relatore, si ascolta, c'è qualche domanda e finisce lì. Sono democrazia partecipativa, un modo per consentire alle persone di partecipare e mettere in campo idee nuove. Il più grande esercizio di democrazia partecipativa che ci sia mai stato in Italia, per cambiare e migliorare la democrazia rappresentativa e dare più forza e idee al progetto del centrosinistra", ha sottolineato il segretario del Pd. "Da domani invito tutti a registrarvi sulla piattaforma digitale, si fa una volta per tutte e si diventa cittadini delle Agorà. Bisogna sottoscrivere una carta dei valori e donare un ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) (Adnkronos) - "Lenon sono un normale convegno in cui si chiama un relatore, si ascolta, c'è qualche domanda e finisce lì. Sono democrazia partecipativa, un modo per consentire alle persone di partecipare e mettere in campo idee nuove. Il più grande esercizio di democrazia partecipativa che ci sia mai stato in Italia, per cambiare e migliorare la democrazia rappresentativa e dare più forza e idee al progetto del centrosinistra", ha sottolineato il segretario del Pd. "Da domani invito tutti a registrarvi sulla piattaforma digitale, si fa una volta per tutte e si diventa cittadini delle. Bisogna sottoscrivere una carta dei valori e donare un ...

