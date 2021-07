Odio e faziosità | Michetti denuncia | “In tv un fuoco di fila…” Parenzo e De Gregorio nel mirino

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 16 luglio 2021) Lo attaccano, cercando di provocarlo, anche in tv dove dovrebbe esserci un contraddittorio sereno, ma lui risponde con un “abbraccio come quello del colonnato di San Pietro”. Il professor Enrico, candidato a sindaco del centrodestra a Roma, l’altra sera era ospite di Davide di Conchita Dea “In Onda“, sulla Sette, dove si è trovato quasi nell’impossibilità di esporre un briciolo di programma, subissato di domande sui presunti saluti romani, sul suo passato accademico, sulla sua “romanità”, quasi fosse una colpa. Per poi arrivare al paradosso di una Deinfuriata perché ...