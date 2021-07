Nuovo tentativo di truffa via SMS: questi messaggi non arrivano dalla segreteria (Di venerdì 16 luglio 2021) Diversi utenti hanno ricevuto SMS che parlano di messaggi in segreteria da ascoltare chiamando un numero con prefisso "899", è una truffa. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 16 luglio 2021) Diversi utenti hanno ricevuto SMS che parlano diinda ascoltare chiamando un numero con prefisso "899", è una. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Nuovo tentativo di truffa via SMS: questi messaggi non arrivano dalla segreteria - giroveloce : @SalpadrinoT Comprensibile, ma visto che si parla di pubblico avrebbero dovuto ascoltare maggiormente i pareri del… - raffa20560 : RT @AleAntinelli: @GiusCandela Non credo fosse insignificante prima, credo piuttosto che quando per la prima volta provi a fare una cosa no… - Giuseppone25 : RT @PulpCoppia: Nuovo tentativo per i più esigenti. #iomicertificoetu @Iosonosemprequa - tecnoandroidit : Postepay: il nuovo tentativo di phishing può svuotarvi il conto - Sarà capitato tantissime volte di ricevere delle… -