Lazio, Luis Alberto si è scusato con Sarri e la squadra (Di venerdì 16 luglio 2021) AURONZO - Il caso è semichiuso. Ha chiesto scusa a Sarri e ai compagni tra mercoledì sera e ieri mattina, ma il futuro resta un rebus. Luis Alberto s'è rivisto in campo 24 ore fa, era ancora a metà ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 16 luglio 2021) AURONZO - Il caso è semichiuso. Ha chiesto scusa ae ai compagni tra mercoledì sera e ieri mattina, ma il futuro resta un rebus.s'è rivisto in campo 24 ore fa, era ancora a metà ...

Advertising

DiMarzio : #Lazio, #LuisAlberto è arrivato in serata ad #Auronzo: non aveva risposto alla convocazione dei biancocelesti - calciomercatoit : ?? #Lazio, il futuro di #LuisAlberto resta argomento scottante: 'Ha deciso di andarsene e vuole il #Milan' - forumJuventus : [CdS] Luis Alberto non si presenta al ritiro della Lazio: lo spagnolo è tentato dalla Juve ?? - sportli26181512 : #Lazio, Luis Alberto si è scusato con Sarri e la squadra: Mercoledì in serata il colloquio con il tecnico, ieri con… - LALAZIOMIA : Lazio, Luis Alberto si è scusato con Sarri e la squadra -