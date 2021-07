La Caporetto di Wembley a qualcosa è servita: grazie Inghilterra, grazie per tutto il grottesco (Di venerdì 16 luglio 2021) Se ne sono accorti tutti, buona ultima la stampa russa che sul comportamento dell’Inghilterra, tutta, non solo in campo, ha trovato più di qualcosa da eccepire. Perché hai voglia a inginocchiarti. La patria dei genuflessi ha dato la peggior prova di sé almeno dall’Heysel. Ha confermato che non è questione di rotule, che old habits die hard, le vecchie abitudini sono dure a morire. Hanno provocato a mezzo stampa alla vigilia. Dallo spogliatoio hanno sibilato commenti sprezzanti, indegni di atleti professionisti. Hanno sfasciato le strade, gli alberghi, i pub prima della partita. Hanno pisciato sul tricolore e poi l’hanno bruciato. Hanno inseguito gli ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 16 luglio 2021) Se ne sono accorti tutti, buona ultima la stampa russa che sul comportamento dell’, tutta, non solo in campo, ha trovato più dida eccepire. Perché hai voglia a inginocchiarti. La patria dei genuflessi ha dato la peggior prova di sé almeno dall’Heysel. Ha confermato che non è questione di rotule, che old habits die hard, le vecchie abitudini sono dure a morire. Hanno provocato a mezzo stampa alla vigilia. Dallo spogliatoio hanno sibilato commenti sprezzanti, indegni di atleti professionisti. Hanno sfasciato le strade, gli alberghi, i pub prima della partita. Hanno pisciato sul tricolore e poi l’hanno bruciato. Hanno inseguito gli ...

Ultime Notizie dalla rete : Caporetto Wembley La fine del mito del fair play inglese ...d'assalto da bande di supporter privi di biglietto e intenzionate ad entrare comunque a Wembley (... La domenica di Londra è stata una Caporetto. Orde di tifosi ubriachi fin dalle prime ore del mattino, ...

La finale Italia - Inghilterra vista attraverso gli occhi di baby George Il piccolo principe del Regno Unito, che a Wembley ha assistito alla finale degli Europei , si è ... ha ignorato le smancerie della madre e tenuto il mento puntato verso il campo, Caporetto di una ...

Il primogenito del principe William e Kate Middleton ha visto Italia-Inghilterra in tribuna a Wembley, dove l'euforia iniziale ha poi ceduto il passo allo sconforto. Sorry, baby George!

