Khaby Lame e il selfie che non ti aspetti: eccolo con Diego Granese (Di venerdì 16 luglio 2021) Il re di Tik Tok, Khaby Lame, pizzicato a Milano con Diego Granese (l'imprenditore che è diventato famoso in tv dopo il flirt con l'ex di Paolo Brosio). Ora Granese, che è tra i più apprezzati imprenditori - lavora tra l'Italia e Dubai, pubblica una foto a cena con Khaby Lame. E in Rete tutto diventa una notizia. Nuovi progetti in vista per lui? Forse. Intanto, questo selfie lascia spazio a doppie interpretazioni, visto che Granese è tra i più apprezzati dal punto di vista della "Press release" internazionali. Khaby ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) Il re di Tik Tok,, pizzicato a Milano con(l'imprenditore che è diventato famoso in tv dopo il flirt con l'ex di Paolo Brosio). Ora, che è tra i più apprezzati imprenditori - lavora tra l'Italia e Dubai, pubblica una foto a cena con. E in Rete tutto diventa una notizia. Nuovi progetti in vista per lui? Forse. Intanto, questolascia spazio a doppie interpretazioni, visto cheè tra i più apprezzati dal punto di vista della "Press release" internazionali....

Advertising

fattoquotidiano : BEATIFICAZIONI Pare merito di Draghi anche il look di Damiano, grazie a cui i Maneskin hanno vinto l’Eurovision, e… - Oink32421027 : @OizaQueensday Ammettilo che hai fregato lo stile dei post di Khaby Lame e hai aggiunto del modeling ! - GPFINANCE1 : Conosci Khaby Lame? Sai che il fenomeno della sua crescita sui social in statistica viene definita “Outlier”? Ossia… - toreIIo : Ho sognato che facevo sleepover con i miei amici Verratti e Khaby Lame e mentre eravamo in camera lui faceva un tik… - giffonifilmfest : Khaby Lame il 23 luglio a #Giffoni50Plus E’ il fenomeno social dell’anno: è il più seguito su Instagram in Italia e… -