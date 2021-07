Advertising

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Istat: a maggio export -2% su mese, +41,9% su anno #Istat - PierreDBorrelli : RT @MediasetTgcom24: Istat: a maggio export -2% su mese, +41,9% su anno #Istat - MediasetTgcom24 : Istat: a maggio export -2% su mese, +41,9% su anno #Istat - Ca_Lato : RT @istat_it: Commercio estero: a maggio esportazioni -2% su aprile e +41,9% su base annua, importazioni -0,3% su mese e +51,2% su maggio 2… - PolimericaNews : RT @istat_it: Commercio estero: a maggio esportazioni -2% su aprile e +41,9% su base annua, importazioni -0,3% su mese e +51,2% su maggio 2… -

Ultime Notizie dalla rete : Istat maggio

TGCOM

2021 le esportazioni registrano un calo mensile del 2% e un aumento annuo del 41,9%. Lo rileva l', sottolineando che per le importazioni si registra un calo dello 0,3% sul mese precedente ...2021 l'stima una flessione congiunturale per entrambi i flussi commerciali con l'estero, più intensa per le esportazioni ( - 2%) che per le importazioni ( - 0,3%). La diminuzione su ...A maggio 2021 le esportazioni registrano un calo mensile del 2% e un aumento annuo del 41,9%. Lo rileva l'Istat, sottolineando che per le importazioni ... - TGCOM24 ...(LaPresse) – A maggio 2021, le esportazioni crescono su base annua del ... sia l’area Ue (+48,5%). Lo rende noto l’Istat. Sempre su base annua, le esportazioni crescono in misura molto sostenuta verso ...