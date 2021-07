In via Pizzecolli affiorano reperti storici dagli scavi | stop ai lavori per la maxi - scala

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : via Pizzecolli

AnconaToday

ANCONA - Spuntano reperti storici di mezzo millennio fa, durante gli scavi per l'imponente scalinata destinata a collegareconBirarelli, e il cantiere avviato un mese fa nel cuore del rione Guasco - San Pietro è costretto a fermarsi. Ci vorranno approfondimenti per datare l'epoca delle antiche ...Si fa presente in particolare che il tratto ditra piazza Stracca e piazza San Francesco sarà invertito in direzionee che i veicoli transitanti inMatas potranno ...Siamo nel cuore della parte storica della città, ossia tra via Pizzecolli e via Birarelli dove il Comune vorrebbe realizzare una scalinata per collegare i due punti, ma soprattutto per rendere ...A tale scopo è stata redatta una planimetria esplicativa dei percorsi alternativi". Il tratto di via Pizzecolli tra piazza Stracca e piazza San Francesco sarà invertito in direzione via Pizzecolli e i ...