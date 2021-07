E, tanto per cambiare, sulla Rai è rissa tra i partiti (Di venerdì 16 luglio 2021) Meloni contro B. e Salvini. E Soldi rischia in Vigilanza Il Fatto Quotidiano, pagina 7, di Gianluca Roselli. Il giorno dopo le nomine parlamentari dei quattro consiglieri Rai, è la commissione parlamentare a diventare centrale. Perché è lì che si ripercuoteranno le turbolenze delle ultime ore. Sia il fatto che Fratelli d’Italia sia rimasta fuori dal Cda; sia il malcontento interno dei 5 Stelle su Alessandro Di Majo, il candidato voluto da Giuseppe Conte; ma pure qualche scossa in Italia Viva e Pd. Si parte, però, con l’irritazione di Giorgia Meloni, che si è vista tagliare la strada dagli alleati di centrodestra, che hanno votato il leghista Igor De Biasio e Simona Agnes (quota FI), ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 16 luglio 2021) Meloni contro B. e Salvini. E Soldi rischia in Vigilanza Il Fatto Quotidiano, pagina 7, di Gianluca Roselli. Il giorno dopo le nomine parlamentari dei quattro consiglieri Rai, è la commissione parlamentare a diventare centrale. Perché è lì che si ripercuoteranno le turbolenze delle ultime ore. Sia il fatto che Fratelli d’Italia sia rimasta fuori dal Cda; sia il malcontento interno dei 5 Stelle su Alessandro Di Majo, il candidato voluto da Giuseppe Conte; ma pure qualche scossa in Italia Viva e Pd. Si parte, però, con l’irritazione di Giorgia Meloni, che si è vista tagliare la strada dagli alleati di centrodestra, che hanno votato il leghista Igor De Biasio e Simona Agnes (quota FI), ...

