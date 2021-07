A Madrid, una piazza per Raffaella Carrà (Di venerdì 16 luglio 2021) La notizia è stata data dal sito del quotidiano El Diario, per essere rilanciata poi sul profilo Facebook di Raffaella Carrà. «È ufficiale: fra i numeri civici 43 e 45 della calle Fuencarral di Madrid ci sarà una piazza col nome della grande Raffaella Carrà», si è letto online, dove un post dettagliato ha raccontato come la proposta sia stata approvata dalla giunta comunale di Madrid, dopo una votazione che ha messo d’accordo tutti i partiti ad eccezione di Vox. «Raffaella Carrà merita questo e altro. Lei rappresenta un’icona di libertà per molte generazioni. La sua musica ha ispirato più generazioni. È stata una delle prime figure pubbliche a parlare di libertà sessuale ed è un punto di riferimento per la musica e la televisione, un’icona, per Madrid e per la Spagna intera. Merita questo riconoscimento, visto che è sempre stata molto legata a Madrid, città in cui diceva di sentirsi libera e dove si sentiva molto a suo agio a godersi la vita delle sue strade e delle sue piazze», ha riportato la pagina Facebook della bionda, citando le motivazioni addotte a sostegno della proposta. Leggi su vanityfair (Di venerdì 16 luglio 2021) La notizia è stata data dal sito del quotidiano El Diario, per essere rilanciata poi sul profilo Facebook di Raffaella Carrà. «È ufficiale: fra i numeri civici 43 e 45 della calle Fuencarral di Madrid ci sarà una piazza col nome della grande Raffaella Carrà», si è letto online, dove un post dettagliato ha raccontato come la proposta sia stata approvata dalla giunta comunale di Madrid, dopo una votazione che ha messo d’accordo tutti i partiti ad eccezione di Vox. «Raffaella Carrà merita questo e altro. Lei rappresenta un’icona di libertà per molte generazioni. La sua musica ha ispirato più generazioni. È stata una delle prime figure pubbliche a parlare di libertà sessuale ed è un punto di riferimento per la musica e la televisione, un’icona, per Madrid e per la Spagna intera. Merita questo riconoscimento, visto che è sempre stata molto legata a Madrid, città in cui diceva di sentirsi libera e dove si sentiva molto a suo agio a godersi la vita delle sue strade e delle sue piazze», ha riportato la pagina Facebook della bionda, citando le motivazioni addotte a sostegno della proposta.

