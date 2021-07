A Chiara | recensione | le colpe del padre e della figlia

(Di venerdì 16 luglio 2021) Ladi A, terzo lungometraggio di Jonas Carpignano, presentato a Cannes nella Quinzaine des Réalisateurs. Con ladi Afesteggiamo il nuovo trionfo cannense di Jonas Carpignano, per la terza volta sulla Croisette - e seconda alla Quinzaine des Réalisateurs - con un suo lungometraggio. Un ritorno in terra francese accolto trionfalmente, poiché per la seconda volta consecutiva il cineasta italiano nato a New York ha vinto il premio Europa Cinemas Label, principale riconoscimentoQuinzaine che dà al film insignito di tale qualifica la giusta visibilità nel circuito delle ...

Con la recensione di A Chiara festeggiamo il nuovo trionfo cannense di Jonas Carpignano, per la terza volta sulla Croisette - e seconda alla Quinzaine des Réalisateurs - con un suo lungometraggio.
Roberto De Feo e Paolo Strippoli rileggono il mito della mafia in chiave orrorifica e slasher in un titolo appagante, consapevole e viscerale.