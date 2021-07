Valve annuncia la sua nuova console Steam Deck

(Di giovedì 15 luglio 2021) Come vociferava tempo fa sulla rete, quest’oggiufficialmente, la suaibrida, che come Nintendo Switch funziona in mobile ma è collegabile al televisore mediante un’apposita Dock.: Laibrida diLapiattaforma da gioco è stata realizzata in collaborazione con AMD e monta una APU pesonalizzata, la quale fonde la potenza del processore Zen 2 con la scheda grafica RDNA 2, garantendo un’esperienza simile ad un ...

AkibaGamers : Valve annuncia ufficialmente Steam Deck, la propria console portatile che supporterà la libreria Steam e tutti i gi… - Eurogamer_it : #Valve annuncia #SteamDeck, la sua console portatile. - GameXperienceIT : Steam Deck: Valve annuncia ufficialmente la propria console portatile -

Ultime Notizie dalla rete : Valve annuncia

La scena finale infattiRatchet & Clank: Rift Apart come una 'esclusiva console' e non un ... ma che allo stesso tempo arrivano proprio sul client di casa. Non è escluso, ovviamente, che ...Sonyil sistema di realtà virtuale per PlayStation 5, già il clamore per playstation 4 ... al contrario presente sui controller delIndex che permette all'utente di aprire totalmente la ...Arriva finalmente una conferma per i rumor che circolavano già da qualche mese: Valve ha annunciato ufficialmente Steam Deck, una nuova console portatile. L’azienda proprietaria di Steam si appresta ...Sulle ali dell'entusiasmo dei fan di PC gaming (ma non solo) per l'annuncio ufficiale di Steam Deck, Valve interviene per chiarire tutti i dubbi degli utenti sulle modalità e sulle tempistiche di ...