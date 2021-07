Vaccini: sospesi 177 operatori sanitari no vax a Pordenone (Di giovedì 15 luglio 2021) Sono 177 gli operatori sanitari residenti in provincia di Pordenone che non hanno adempiuto all'obbligo vaccinale e che ora sono stati sospesi. Tra questi ci sono 46 infermieri. Ne danno notizia i ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 luglio 2021) Sono 177 gliresidenti in provincia diche non hanno adempiuto all'obbligo vaccinale e che ora sono stati. Tra questi ci sono 46 infermieri. Ne danno notizia i ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini sospesi Vaccini: sospesi 177 operatori sanitari no vax a Pordenone Sono 177 gli operatori sanitari residenti in provincia di Pordenone che non hanno adempiuto all'obbligo vaccinale e che ora sono stati sospesi. Tra questi ci sono 46 infermieri. Ne danno notizia i quotidiani locali. L'Azienda sanitaria Friuli occidentale (Asfo) ha pubblicato l'atto di accertamento dell'obbligo vaccinale - redatto dal ...

