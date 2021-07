Sonia Bruganelli nella gogna, i Fan: “Video piuttosto inutile” (Di giovedì 15 luglio 2021) Sui social, Sonia Bruganelli, la moglie del presentatore Paolo Bonolis, ha postato un Video che i suoi follower non hanno molto gradito. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@Soniabrugi) Sonia Bruganelli è pronta per la nuova sfida che l’attende: sarà infatti una delle opinioniste della prossima edizione del Grande Fratello Vip 6, condotto come sempre da Alfonso Signorini. Accanto a Lady Bonolis, troveremo a commentare quello che succede nella ... Leggi su formatonews (Di giovedì 15 luglio 2021) Sui social,, la moglie del presentatore Paolo Bonolis, ha postato unche i suoi follower non hanno molto gradito. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@brugi)è pronta per la nuova sfida che l’attende: sarà infatti una delle opinioniste della prossima edizione del Grande Fratello Vip 6, condotto come sempre da Alfonso Signorini. Accanto a Lady Bonolis, troveremo a commentare quello che succede...

