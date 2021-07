Schianto in autostrada. Un morto e un ferito gravissimo. Traffico in tilt (Di giovedì 15 luglio 2021) Terribile incidente sulla A2 nel primo pomeriggio di ieri. Per cause ancora da accerta un’auto si è schiantata contro il muro all’interno di una galleria. Pesante il bilancio di un morto ed un ferito grave. L’incidente si è verificato nei pressi dello svincolo di Tarsia, in provincia di Cosenza, in direzione nord. A bordo dell’auto, una Volvo, viaggiavano due persone, due militari della Guardia di Finanza, uno dei quali è morta sul colpo. L’altro occupante della vettura è rimasto ferito in maniera grave ed è stato trasportato con l’elisoccorso a Catanzaro. Il tratto di strada A2 interessato dal sinistro è stato chiuso al ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 15 luglio 2021) Terribile incidente sulla A2 nel primo pomeriggio di ieri. Per cause ancora da accerta un’auto si è schiantata contro il muro all’interno di una galleria. Pesante il bilancio di uned ungrave. L’incidente si è verificato nei pressi dello svincolo di Tarsia, in provincia di Cosenza, in direzione nord. A bordo dell’auto, una Volvo, viaggiavano due persone, due militari della Guardia di Finanza, uno dei quali è morta sul colpo. L’altro occupante della vettura è rimastoin maniera grave ed è stato trasportato con l’elisoccorso a Catanzaro. Il tratto di strada A2 interessato dal sinistro è stato chiuso al ...

