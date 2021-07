Ritorno in Classe, Salvini Parla a Draghi: non è Immaginabile L’Esclusione di chi non è Vaccinato (Di giovedì 15 luglio 2021) Matteo Salvini, leader della Lega, ha incontrato a Palazzo Chigi il Premier Draghi. Tra gli argomenti discussi il Ritorno a scuola e il vaccino. “Abbiamo Parlato a lungo della riapertura ... Leggi su youreduaction (Di giovedì 15 luglio 2021) Matteo, leader della Lega, ha incontrato a Palazzo Chigi il Premier. Tra gli argomenti discussi ila scuola e il vaccino. “Abbiamoto a lungo della riapertura ...

Advertising

gennaromigliore : Gira e rigira, il conto lo pagano sempre i ragazzi. Impegno massimo di tutte le forze politiche per un ritorno sicu… - alexbarbera : Il ministro dell’istruzione Bianchi dice che non ci sarà obbligo di vaccino per gli insegnanti, e che si batterá pe… - Torrenapoli1 : PILLOLE di MERCATO - #Barcellona e #AtleticoMadrid trattano lo scambio #Saul - #Griezmann - Il #Torino ha preso il… - fm347153 : RT @ilgiornale: Il nodo delle aule affollate è irrisolto e si riproporrà a settembre. Ma mancano anche le graduatorie per gli ultimi bandi.… - SimonaMalagoli : RT @orizzontescuola: Ritorno in classe, Ricciardi: “Il governo non sta facendo molto per evitare gli errori dello scorso anno” https://t.co… -