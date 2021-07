Renzi: leader Iv, 'mi attaccano per non parlare delle mie idee, lo facciano tranquillamente' (Di giovedì 15 luglio 2021) Roma, 15 lug (Adnkronos) - "Se pensano di farmi parlare non di idee ma solo di alcune indagini che nascono e finiscono lo facciano, tranquillamente. Possono attaccarmi su quello che vogliono perché non vogliono parlare delle vere questioni, di un gruppo di persone che fa politica e cambia le cose". Lo ha detto Matteo Renzi a Rtl 102.5 parlando dell'ultima inchiesta che lo riguarda. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) Roma, 15 lug (Adnkronos) - "Se pensano di farminon dima solo di alcune indagini che nascono e finiscono lo. Possono attaccarmi su quello che vogliono perché non voglionovere questioni, di un gruppo di persone che fa politica e cambia le cose". Lo ha detto Matteoa Rtl 102.5 parlando dell'ultima inchiesta che lo riguarda.

Advertising

Adnkronos : #Renzi indagato, leader di Italia Viva si dice 'tranquillo, trasformo la rabbia in benzina'. - fattoquotidiano : Per il leader di Italia Viva il Reddito di cittadinanza sono 'soldi buttati'. E accusa i 5 Stelle di aver messo su… - repubblica : Cuneo, assolta la madre di Renzi dall'accusa di concorso in bancarotta fraudolenta. Il leader di Iv: 'Mamma, scusa… - TV7Benevento : Renzi: leader Iv, 'indaghino, io sono certo della mia correttezza'... - TV7Benevento : Renzi: leader Iv, 'mi attaccano per non parlare delle mie idee, lo facciano tranquillamente'... -