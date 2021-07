Paola Turci e gli auguri misteriosi buon compleanno amore mio (Di giovedì 15 luglio 2021) Paola Turci dal suo account Instagram lancia un tenero messaggio di compleanno: «Tanti auguri amore mio!». Ma non aggiunge il destinatario, e i più attenti non possono fare a meno di notare che oggi a spegnere 36 candeline sia proprio Francesca Pascale, la ex compagna di Silvio Berlusconi. La liaison fra la Pascale e la Leggi su people24.myblog (Di giovedì 15 luglio 2021)dal suo account Instagram lancia un tenero messaggio di: «Tantimio!». Ma non aggiunge il destinatario, e i più attenti non possono fare a meno di notare che oggi a spegnere 36 candeline sia proprio Francesca Pascale, la ex compagna di Silvio Berlusconi. La liaison fra la Pascale e la

Advertising

IlContiAndrea : Il 21 settembre all'Arena di Verona il grande evento #BattiatoInvitoalviaggio per ricordare il grande Maestro. Nel… - verofantilli02 : Non Paola Turci che mette una storia per il compleanno di Francesca Pascale, senza taggarla ???? - leggoit : Paola Turci e gli auguri misteriosi: «Buon compleanno amore mio». E proprio oggi Francesca Pascale fa 36 anni - GammaStereoRoma : Paola Turci - Sai Che È Un Attimo - blanchdaisyy : Paola Turci e Francesca Pascale che coppia ragazzi -