Michelle Hunziker: “Ricatti sessuali di ogni sorta in cambio di ingaggi. Non sono caduta in trappola” (Di giovedì 15 luglio 2021) Michelle Hunziker racconta a Chi di quanto il mondo dello spettacolo possa essere pieno di tentativi di abusi: “C’erano persone che mi promettevano il mondo e volevano che andassi a letto con loro. Ricatti sessuali di ogni sorta in cambio di ingaggi. Mi è capitato di tutto e di più, ma sono riuscita a non cadere in nessuna trappola“. E anche nella prima parte della sua carriera, quando era appena entrata a far parte dello show biz non sono mancate situazioni difficili e pericolose: “Per esempio c’è stato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021)racconta a Chi di quanto il mondo dello spettacolo possa essere pieno di tentativi di abusi: “C’erano persone che mi promettevano il mondo e volevano che andassi a letto con loro.diindi. Mi è capitato di tutto e di più, mariuscita a non cadere in nessuna“. E anche nella prima parte della sua carriera, quando era appena entrata a far parte dello show biz nonmancate situazioni difficili e pericolose: “Per esempio c’è stato ...

FQMagazineit : Michelle Hunziker: “Ricatti sessuali di ogni sorta in cambio di ingaggi. Non sono caduta in trappola” - COMUNECERVIA : In #diretta #live dall' Adriatic Golf Club Cervia di #MilanoMarittima la conferenza stampa di presentazione di IRO… - infoitcultura : “Wow”, Michelle Hunziker scollatura rovente: il costume è stretto e bianco. Una dea – FOTO - DomenicoMazzil5 : RT @MediasetTgcom24: Michelle Hunziker in bikini, è lei 'lo spettacolo più bello dell'universo' #MichelleHunziker - manulamanuz57 : RT @MediasetTgcom24: Michelle Hunziker in bikini, è lei 'lo spettacolo più bello dell'universo' #MichelleHunziker -