Matteo Pessina è iscritto all’università e ha una passione per il latino (Di giovedì 15 luglio 2021) Gli studi e le passioni di Matteo Pessina Grazie agli Europei molti tifosi hanno avuto modo di scoprire e conoscere meglio le varie curiosità sui calciatori italiani. Una di queste riguarda il giovane Matteo Pessina, centrocampista dell’Atalanta e fondamentale per la spedizione degli Azzurri. Il giocatore studia alla LUISS ed è al terzo anno di L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 15 luglio 2021) Gli studi e le passioni diGrazie agli Europei molti tifosi hanno avuto modo di scoprire e conoscere meglio le varie curiosità sui calciatori italiani. Una di queste riguarda il giovane, centrocampista dell’Atalanta e fondamentale per la spedizione degli Azzurri. Il giocatore studia alla LUISS ed è al terzo anno di L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Atalanta_BC : BUONGIORNO ???????? #EURO2020 #GoAtalantaGo ???? ?? Matteo #Pessina / Rafael #Toloi - IwEbIsodE : RT @blogtivvu: Matteo Pessina fidanzato con una presunta love story di un ex One Direction: ecco di chi si tratta – VIDEO - rebeccaroma13 : @blanksgove MATTEO PESSINA. - Lorenzored17 : Matteo Pessina ???? Luca Bizzarri Guardare i porno ed essere attaccato per questo - blogtivvu : Matteo Pessina fidanzato con una presunta love story di un ex One Direction: ecco di chi si tratta – VIDEO… -