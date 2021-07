Lazio, Luis Alberto è ad Auronzo: oggi il confronto con Sarri (Di giovedì 15 luglio 2021) È arrivato ad Auronzo con una macchina piena di scatole, Luis Alberto. Si è rifatto vivo dopo giorni d’assenza, forse ingiustificata. Sarà questo il nodo dell’incontro tra lo spagnolo e Sarri: riusciranno le – eventuali- scuse del Mago a convincere il Comandante a dargli un’altra possibilità? Lo si capirà presto. Una cosa però è certa: l’atteggiamento di Luis Alberto non è piaciuto ai tifosi della Lazio. Sui social e nelle radio rincorrono i malumori, l’ambiente è saturo delle intemperanze del fantasista. Fortissimo, ma abituato a episodi del genere. Se vorrà restare alla ... Leggi su italiasera (Di giovedì 15 luglio 2021) È arrivato adcon una macchina piena di scatole,. Si è rifatto vivo dopo giorni d’assenza, forse ingiustificata. Sarà questo il nodo dell’incontro tra lo spagnolo e: riusciranno le – eventuali- scuse del Mago a convincere il Comandante a dargli un’altra possibilità? Lo si capirà presto. Una cosa però è certa: l’atteggiamento dinon è piaciuto ai tifosi della. Sui social e nelle radio rincorrono i malumori, l’ambiente è saturo delle intemperanze del fantasista. Fortissimo, ma abituato a episodi del genere. Se vorrà restare alla ...

