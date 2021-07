Isa e Chia Cafè | l’angolo delle chiacchiere in libertà 15 07 21

(Di giovedì 15 luglio 2021) Ben ritrovati all’Isa eCafé, uno spazio quotidiano dedicato ai nostri affezionati lettori e alle lorocchiere in. Nei commenti a questo post potrete parlare del più e del meno, cazzeggiare, conoscervi e scherzare tra di voi, senza dover spettegolare necessariamente sui gossip del momento. Buonecchiere! L'articolo proviene da Isa e

Advertising

Antoman56920192 : RT @laura_basini: Anche Isabella di Isa e Chia ha fatto capire nelle storie che ci sono pazzi ossessionati da Pierpaolo e Giulia in negativ… - Marycompagnone : RT @LGrullita: Falliti ossessionati che intasano di foto sfuocate e senza senso Isa e chia chiedendo di fare articoli contro i #prelemi. Ch… - miogeneretotale : @novelamata1 @Clara72465562 @Drusill52950283 credimi molto di meno solo qualche pazzo l’ha detto pure quella isa e… - mariaes51033121 : RT @LGrullita: Falliti ossessionati che intasano di foto sfuocate e senza senso Isa e chia chiedendo di fare articoli contro i #prelemi. Ch… - utente819681821 : RT @laura_basini: Anche Isabella di Isa e Chia ha fatto capire nelle storie che ci sono pazzi ossessionati da Pierpaolo e Giulia in negativ… -

Ultime Notizie dalla rete : Isa Chia

Milly Carlucci è una donna magnifica, chissà se prenderà seriamente il mio appello" ha dichiarato Beatrice in un'intervista rilasciata a Nuovo e prontamente ripresa da. Milly Carlucci ...- - > La reazione a caldo di Ste e Claudia Come riportato testualmente dal sito '', la coppia formata da Ste e Claudia ha lasciato la reazione a caldo dopo la loro avventura a 'Temptation ...Fedez ha ricevuto l’ennesima raccomandata dal Codacons, ma questa volta non ci ha trovato nulla di divertente. Infatti, il Codacons, questa volta ha chiesto il sequestro della raccolta fondi organizza ...Queste le dichiarazioni dell’influencer, rilasciate al settimanale Nuovo e riportate da Isa&Chia: “Mi piacerebbe tanto partecipare a Ballando con le Stelle 2021. Milly Carlucci è una donna magnifica, ...