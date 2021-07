Fedez | ha deciso di denunciare il Codacons per stalking giudiziario

(Di giovedì 15 luglio 2021)passa al contrattacco contro il: il rapper hadil'Associazione dei consumatori per. L'infinita battaglia giudiziaria traed ilcontinua: il rapper denuncerà perl'associazione in difesa dei diritti dei consumatori che lo ha citato a giudizio per l'ennesima volta. La battaglia delcontrova avanti da anni, ormai tutti sanno che qualsiasi iniziativa venga prese dal rapper è seguita, dopo ...

Advertising

AngelaBez3 : @Adnkronos Ringrazio Codacons del pensiero, visto che ha deciso di occuparsi anche d'altro, mi riferisco a Fedez, c… - f_sven_ : @leadersdogma @vladiluxuria Hai deciso tu che Fedez è ignorante? Comunque Renzi vuole solo fare sfoggio della sua c… - Air_Wizard : Allora raga deciso oggi, dalle 8 alle 18, ogni dieci minuti, facciamo partite Mille su Spotify, che qui le spese le… - cassiemassacre_ : RT @BarbieXanax: gli omofobi sono rimasti proprio traumatizzati dagli smalti di fedez con Layla. inoltre Fedez e Layla Cosmetics hanno deci… - OnTheWallsOf : Siccome oggi @Fedez è particolarmente ben disposto verso il @Codacons i simpaticissimi addetti dell'ufficio esposti… -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez deciso

, nonostante lo sconforto, hadi passare al contrattacco " l'unica strada che ho è quella di citare il CODACONS per stalking giudiziario ", ha scritto ai suoi follower. Anche la moglie ...L'artista non ha apprezzato quest'ennesima mossa legale e dopo un duro sfogo hadi passare all'azione ed ecco che arriva il plot twist:ha citato in giudizio il Codacons per stalking . ...Fedez passa al contrattacco contro il Codacons: il rapper ha deciso di denunciare l'Associazione dei consumatori per stalking giudiziario. L'infinita battaglia giudiziaria tra Fedez ed il Codacons con ...Dice basta Fedez ed il Codacons viene citato per stalking giudiziario dopo l'ennesimo esposto, con necessità di capirne bene il significato ...