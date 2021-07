Alluvione devasta case e allaga le strade | oltre 40 morti

(Di giovedì 15 luglio 2021) Sono almeno 42 iper le inondazioni che hanno messo in ginocchio l’ovest della Germania in Renania-Palatinato e Renania Settentrionale-Vestfalia.70 persone risultano disperse. “Molte delle persone” disperse si trovavano sui tetti delleche sono state travolte dal fiume in piena nel comune di Schuld, nella Renania-Palatinato, ha detto un portavoce della polizia L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Alluvione devasta

... Max si gode la città, particolarmente vuota a causa dell'in corso; l'autore descrive con ... per raggiungere l'agognato casinò; mentre l'acqua sale e, il destino di Max segue lo ...Momenti di alta tensione in Indonesia , in particolare nell'isola di Flores, e nel Timor orientale , a causa di un' improvvisadalle conseguenze devastanti. Nell'est dell'isola indonesiana ...Ci sono più di 40 morti e decine di dispersi per le frane e il crollo di sei case. Duecentomila persone sono senza senza elettricità ...Alluvioni e maltempo in Germania ... “Il mio pensiero va alle famiglie delle vittime delle devastanti inondazioni in Belgio, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi e a coloro che hanno perso la loro casa ...