A Merano | in via delle Corse | l’Infopoint di Alto Adige mobilità gestito da SASA

È aperto, a Merano, il nuovo Infopoint in Via delle Corse 151. Un punto di riferimento per chiunque sia interessato a informarsi sui servizi di trasporto pubblico, sugli orari degli autobus, ad acquistare un biglietto, a richiedere l'Alto Adige Pass, o a proporre richieste e suggerimenti. Il nuovo Infopoint è gestito SASA, la società partecipata di Provincia e Comuni che gestisce una serie di servizi di trasporto pubblico locale sul territorio Altoatesino. "Il nostro obiettivo è quello di rendere il trasporto pubblico in Alto

