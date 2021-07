Whirlpool: operai a Ps, togliete i caschi e protestate con noi (Di mercoledì 14 luglio 2021) Gli operai della Whirlpool hanno da poco liberato la statale Appia a Santa Maria Capua Vetere (Caserta). Agli agenti intervenuti in assetto antisommossa hanno urlato: "togliete i caschi e protestate ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 14 luglio 2021) Glidellahanno da poco liberato la statale Appia a Santa Maria Capua Vetere (Caserta). Agli agenti intervenuti in assetto antisommossa hanno urlato: "...

Advertising

repubblica : ?? L'annuncio di Whirlpool: 'Licenziamento collettivo per i 340 operai di Napoli' - ciropellegrino : Operai #whirlpool verso #SantaMariaCapuaVetere , aspettano #Draghi davanti carcere. Oggi arrivata notizia di iniz… - larampait : (VIDEO) #Whirlpool, #operai bloccano strada adiacente #carcere #SMCV - PDUmorista : Mario Draghi sta incontrando la delegazione di operai della Whirlpool giunta a #SantaMariaCapuaVetere per chiedere… - rep_napoli : Whirlpool: 'Licenziamento per i 340 operai di Napoli'. Draghi incontra i lavoratori [di Tiziana Cozzi] [aggiornamen… -