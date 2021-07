Violenze in carcere | Draghi | Il sistema va riformato

(Di mercoledì 14 luglio 2021) "Venire in questo luogo oggi significa guardare da vicino per iniziare a capire. Quello che abbiamo visto negli scorsi giorni ha scosso nel profondo le coscienze degli italiani. Sono immagini di oltre ...

Advertising

fattoquotidiano : “Draghi, Draghi!”, “fuori, fuori!”, “indulto, indulto!”: con queste acclamazioni i detenuti del carcere di Santa Ma… - petergomezblog : Santa Maria Capua Vetere, Draghi e Cartabia acclamati al grido “indulto, indulto” dai detenuti del carcere delle vi… - matteosalvinimi : E adesso, chi gli chiederà scusa? - mariandres2014 : RT @P_M_1960: Vent'anni fa nella scuola Diaz e nel carcere di Bolzaneto si consumavano episodi di violenze ai danni di manifestanti pacific… - CCarloc : RT @P_M_1960: Vent'anni fa nella scuola Diaz e nel carcere di Bolzaneto si consumavano episodi di violenze ai danni di manifestanti pacific… -

Ultime Notizie dalla rete : Violenze carcere

Le donne detenute, intanto, stanno venendo preparate con preservativi gratuiti e indicazioni su come ottenere l'aborto in. Una donna attualmente ospitata in una di queste carceri ha affermato ...Così i carabinieri di Putignano sono riusciti a risalire ai presunti responsabili delle, ... al termine delle formalità di rito, sono stati condotti ina Trani. ...“Ancora una volta una aggressione di un detenuto verso il personale di Polizia Penitenziaria di S.Maria Capua Vetere è costata 15 giorni di prognosi ad un Assistente capo della Polizia Penitenziaria d ...AGI - In questi giorni sono tante le questioni su cui la politica è tornata a confrontarsi (anche aspramente) e a dividersi. Forse troppe per darne conto in modo esaustivo, nello spazio che ci è conce ...