Vaccinazione Docenti, il Richiamo di Bianchi: è un Atto di Responsabilità Collettiva (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il Ministro dell’Istruzione Bianchi si sofferma sul tema ritorno in classe e vaccino durante l’intervento alla presentazione delle prove Invalsi. “C’è un bisogno fondamentale di ritornare insieme. Siamo tutti per la ... Leggi su youreduaction (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il Ministro dell’Istruzionesi sofferma sul tema ritorno in classe e vaccino durante l’intervento alla presentazione delle prove Invalsi. “C’è un bisogno fondamentale di ritornare insieme. Siamo tutti per la ...

Advertising

infoitinterno : Bianchi, appello ai docenti non vaccinati: “si completi la vaccinazione per il rientro a scuola” - pliberace : RT @GranataElena: @maxcalvi Se il buon senso fosse di questo Paese (aggiungerei solo obbligo vaccinazione per sanitari e docenti) - GranataElena : @maxcalvi Se il buon senso fosse di questo Paese (aggiungerei solo obbligo vaccinazione per sanitari e docenti) - TecnicaScuola : Introdurre la vaccinazione obbligatoria anche per i docenti ed il personale? -- - infoitinterno : Introdurre la vaccinazione obbligatoria anche per i docenti ed il personale? -