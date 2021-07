Sangue in autostrada Tre mezzi coinvolti Pesante il bilancio | una vittima e 3 feriti

(Di mercoledì 14 luglio 2021)sulla A21. In una terribile incidente stradale ha perso la vita un uomo. Lo schianto tra i caselli di Manerbio e Pontevico. Tre i. Ancora da chiarire la dinamica dei fatti. A quanto si apprendo lo schianto si sarebbe verificato stanotte intorno alle 4,30. Duepesanti si sono tamponati tra loro coinvolgendo anche un’automobile. La, 48enne residente nella Bergamasca, è il conducente di uno dei camion. Per consentire i soccorsi è stato necessario chiudere l’e sulla carreggiata si sono formate lunghe code. La situazione sulla A21 è tornata alla normalità solamente nel ...

Advertising

ggiorgiv : @louisshugs boh il tuo utero è tipo l'autostrada e c'è traffico. quindi alcuni glibuli rossi dicono ad altri elemen… - occhio_notizie : Ancora sangue in #Campania, morta una persona in autostrada: -

Ultime Notizie dalla rete : Sangue autostrada

RomaToday

...24 ore dalla caduta di Concesio che è costata la vita a Roberto Spagnoli che le strade bresciane si sono ancora macchiate di. Questa volta teatro del tragico incidente è stata l'A21 ......viaggiando in, anzi era addirittura in fase di sorpasso, quando un sasso lanciato da un cavalcavia gli ha colpito il parabrezza sfondandolo in parte. Fortunatamente ha avuto il...Non erano nemmeno passate 24 ore dalla caduta di Concesio che è costata la vita a Roberto Spagnoli che le strade bresciane si sono ancora macchiate di sangue. Questa volta teatro del tragico incidente ...E' purtroppo drammatico il bilancio di due incidenti avvenuti sulle strade siciliane. Ieri sera a Carini è morto ...